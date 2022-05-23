Правительство Германии блокирует поставки БМП Marder Украине – Bild

Федеральный Совет безопасности Германии больше месяца блокирует экспорт в Украину 100 боевых машин пехоты Marder, запрос на поставки которых подала компания-производитель Rheinmetall.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bild со ссылкой на внутреннее письмо Минобороны Германии.

По данным издания, в документе говорится, что первую партию из 100 пригодных для использования Marder можно отремонтировать "в течение шести недель", остальную часть - в срок до 15 месяцев.

Это означает, что если бы федеральное правительство уже одобрило декларацию о намерениях, поданную Rheinmetall и украинским правительством в марте, первые БМП уже могли бы находиться в Украине.

Однако из-за доктрины Шольца "без тяжелого оружия", действовавшей в начале войны, Rheinmetall сначала не решилась обратиться к правительству с просьбой о таком соглашении с Украиной.

22 апреля заявка компании наконец-то была подана в Федеральный Совет безопасности, который контролирует правительство, и там она до сих пор заблокирована.

Представитель правительства Кристиане Хоффманн на брифинге в понедельник возразила, что Германия затягивает процесс передачи тяжелого вооружения, сообщает Укринформ. "Для таких заявлений нет никаких фактических оснований. Федеральное правительство поставляет Украине по определенным критериям большие объемы оружия с тем, чтобы государство могло защищаться против российской агрессии", – заявила Гоффман. Она отказалась прибегать к конкретным деталям, отметив, что обнародовать список вооружений, поставляемых Украине, никто не будет.

Накануне Bild также сообщил, что у Бундесвера есть свободная бронетехника, в том числе БМП Marder, которую, впрочем, не предоставляет Украине.

Как сообщалось, посол Украины в Берлине Андрей Мельник раскритиковал правительство Олафа Шольца за нежелание поставлять тяжелое вооружение, несмотря на решение Бундестага.

К критике присоединилась и председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман.