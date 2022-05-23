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Уряд Німеччини блокує поставки БМП Marder Україні – Bild

Понеділок, 23 травня 2022, 17:11

Федеральна Рада безпеки Німеччини понад місяць блокує експорт до України 100 бойових машин піхоти Marder, запит на постачання яких подала компанія-виробник Rheinmetall.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bild із посиланням на внутрішній лист Міноборони Німеччини.

За даними видання, у документі йдеться, що першу партію зі 100 придатних для використання Marder можна відремонтувати "протягом шести тижнів", решту у термін до 15 місяців.

Це означає, що якби федеральний уряд вже схвалив декларацію про наміри, подану Rheinmetall і українським урядом у березні, перші БМП могли б вже перебувати в Україні.

Натомість через доктрину Шольца "без важкої зброї", яка діяла на початку війни, Rheinmetall спочатку не наважилась звернутися до уряду з проханням про таку угоду з Україною.

22 квітня заявка компанії нарешті була подана до Федеральної Ради безпеки, яку контролює уряд, і там вона досі заблокована.

Представниця уряду Крістіане Гоффманн на брифінгу в понеділок заперечила, що Німеччина затягує процес передачі важкого озброєння, повідомляє Укрінформ. «Для таких заяв немає жодних фактичних підстав. Федеральний уряд постачає Україні за визначеними критеріями великі обсяги зброї з тим, щоб держава могла захищатися проти російської агресії», - заявила Гоффман. Вона відмовилася вдаватися до конкретних деталей, зазначивши, що оприлюднювати список озброєнь, які постачаються Україні, ніхто не буде.

Напередодні Bild також повідомив, що Бундесвер має вільну бронетехніку, в тому числі БМП Marder, яку, втім, не надає Україні.

Як повідомлялося, посол України в Берліні Андрій Мельник розкритикував уряд Олафа Шольца за небажання постачати важке озброєння попри рішення Бундестагу.

До критики приєдналася і голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерман.

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Німеччина Війна з РФ

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