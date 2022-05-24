Российские военные провели учения по высадке техники на побережье Балтийского моря

Экипаж российского малого десантного корабля на воздушной подушке "Мордовия" в рамках учений провел артиллерийские стрельбы и высадку техники на побережье Балтийского моря.

Об этом говорится в сообщении на сайте Минобороны РФ, пишет "Европейская правда".

"Во время выхода в море экипаж корабля произвел артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630. В ходе выполнения задач боевой подготовки, экипаж МДКВП "Мордовия" также осуществил высадку военной техники соединения морской пехоты флота на необорудованное побережье", - говорится в сообщении.

Как пояснило Минобороны РФ, стрельбы и высадка техники проводились в рамках отработки элементов курсовой задачи, она предусматривает действия одиночного корабля в море.

Также прошли учения по борьбе за живучесть, химической и биологической защите.

"Мордовия" наряду с аналогичным кораблем "Евгений Кочешков" являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке. Оба они стоят на вооружении Балтийского флота РФ.

Один корабль может взять на борт 3 средних танка или 10 БТР и 140 человек десанта или 8 БМП и 140 человек десанта или 500 человек десанта.

Напомним, страны Балтии 22 мая прекратили импорт электроэнергии из России; для Литвы это означает прекращение поставок всех российских энергоресурсов.

Ранее Литва перестала покупать российскую нефть и газ, став первой страной ЕС, отказавшейся от российского газа.