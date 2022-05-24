Російські військові провели навчання з висадки техніки на узбережжя Балтійського моря

Екіпаж російського малого десантного корабля на повітряній подушці "Мордовія" в рамках навчань провів артилерійські стрільби та висадку техніки на узбережжі Балтійського моря.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міноборони РФ, пише "Європейська правда".

"Під час виходу в море екіпаж корабля провів артилерійські стрільби по надводних та повітряних цілях з 30-мм автоматичних установок комплексу АК-630. У ході виконання завдань бойової підготовки екіпаж МДКПП "Мордовія" також здійснив висадку військової техніки з'єднання морської піхоти флоту на необладнане узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Як пояснило Міноборони РФ, стрільби та висадка техніки проводилися в рамках відпрацювання елементів курсового завдання, вона передбачає дії одиночного корабля в морі.

Також пройшли навчання з боротьби за живучість, хімічний та біологічний захист.

"Мордовія" разом з аналогічним кораблем "Євгеній Кочешков" є найбільшими у світі десантними кораблями на повітряній подушці. Обидва вони стоять на озброєнні Балтійського флоту РФ.

Один корабель може взяти на борт 3 середні танки або 10 БТР і 140 осіб десанту або 8 БМП і 140 осіб десанту або 500 осіб десанту.

Нагадаємо, країни Балтії 22 травня припинили імпорт електроенергії з Росії; для Литви це означає припинення поставок усіх російських енергоресурсів.

Раніше Литва припинила купувати російську нафту і газ, ставши першою країною ЄС, яка відмовилась від російського газу.