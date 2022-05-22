Страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ

Страны Балтии в воскресенье, 22 мая, прекратили импорт электроэнергии из России; для Литвы это означает прекращение поставок всех российских энергоресурсов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

После того, как оператор Nord Pool прекратил покупать энергию у "Интер РАО", импорт электроэнергии в Литву прекратился.

В дальнейшем энергопотребление будут удовлетворять электроэнергией собственного производства и при необходимости привлекать импорт из Польши, Латвии и Швеции.

Литовский оператор электросети Litgrid отмечает, что импорт из этих стран в 2021 году составлял 83% всей импортируемой электроэнергии, а импорт из России в последние годы постепенно сокращался. Импорт электроэнергии из Беларуси был прекращен с ноября 2020 года.

Ранее Литва перестала покупать российскую нефть и газ, став первой страной ЕС, отказавшейся от российского газа.