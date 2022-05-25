Деньги, ценная посуда и шахматы: к активистам попали фото из обыска у Додона

В доме пророссийского экспрезидента Молдовы Игоря Додона во время обыска правоохранители обнаружили значительную сумму денег наличными, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов.

Как пишет "Европейская правда", фото из обыска опубликовал антикоррупционный проект Anticoruptie.

У Додона нашли значительные суммы денег в разной валюте (общую сумму не называют), предметы роскоши и чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи.

Среди прочего, нашли несколько наборов шахмат, которые, похоже, изготовлены из драгоценных материалов (Игорь Додон возглавляет молдавскую Федерацию шахмат).

Также нашли чеки и документы, которые могут стать доказательствами по делу о схемах Додона. Один из чеков, подписанный Галиной Додон, свидетельствует, что она в прошлом году заплатила 25 тысяч евро только за разные предметы для кухни.

Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экспрезидента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией.

Сначала в СМИ были противоречивые сообщения об аресте Додона на 72 часа, но в итоге эта информация подтвердилась и появилось видео задержания.

В Кремле, комментируя обыски у Додона, заявили, что обеспокоены "преследованием сторонников дружеских отношений с РФ".