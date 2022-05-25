Гроші, коштовний посуд і шахи: до активістів потрапили фото з обшуку у Додона

У домівці проросійського експрезидента Молдови Ігоря Додона під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів.

Як пише "Європейська правда", фото з обшуку опублікував антикорупційний проєкт Anticoruptie.

У Додона знайшли значні суми коштів у різній валюті (загальну суму не називають), предмети розкошу та чеки, які свідчать про дуже багатий спосіб життя родини.

Серед іншого, знайшли кілька наборів шах, які, схоже, виготовлені з коштовних матеріалів (Ігор Додон очолює молдовську Федерацію шахів).

Також знайшли чеки і документи, які можуть стати доказами у справі щодо схем Додона. Один з чеків, підписаний Галиною Додон, свідчить, що вона минулого року заплатила 25 тисяч євро лише за різні предмети для кухні.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією.

Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

У Кремлі, коментуючи обшуки у Додона, заявили, що стурбовані "переслідуванням прихильників дружніх відносин з РФ".