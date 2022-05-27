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В Кремле прокомментировали арест Додона на 30 суток

Пятница, 27 мая 2022, 15:37

В Кремле выразили надежду, что судебный процесс в отношении экс-президента Молдовы Игоря Додона не является политически мотивированным и не связан с его пророссийской позицией.

Как сообщает российский "Интерфакс", так прокомментировал решение суда в Молдове спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Досадно, что мы видим в очередной стране такие иногда правовые, иногда неправовые, иногда объективные, иногда субъективные нападки на политиков, являющихся сторонниками укрепления и развития отношений с нашей страной… Хотим надеяться, что какого-либо политического подтекста здесь нет. И хотелось бы видеть, что все законные права Додона соблюдены", – сказал Песков.

Напомним, 24 мая антикоррупционные органы и служба безопасности пришли с обысками в дом экс-президента, почетного руководителя Партии социалистов Игоря Додона по делу о пассивной коррупции, незаконном обогащении, предательстве и финансировании политической партии преступной организацией. Сначала в СМИ были противоречивые сообщения об аресте Додона на 72 часа, но эта информация подтвердилась и появилось видео задержания.

Во время обыска правоохранители нашли значительную сумму наличных, ценную посуду и шахматы из драгоценных материалов, а также чеки, свидетельствующие об очень богатом образе жизни семьи Додонов.

26 мая суд избрал Игорю Додону меру пресечения - 30 дней домашнего ареста.

Глава представительства ЕС в Молдове Янис Мажейкс сказал, что не видит политической составляющей в расследовании дела экс-президента Игоря Додона.

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Молдова Россия

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