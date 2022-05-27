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У Кремлі прокоментували арешт для Додона на 30 діб

П'ятниця, 27 травня 2022, 15:37

У Кремлі висловили сподівання, що судовий процес щодо експрезидента Молдови Ігоря Додона не є політично вмотивованим і не пов’язаний з його проросійською позицією.

Як повідомляє російський "Интерфакс", так прокоментував рішення суду у Молдові речник президента РФ Дмітрій Пєсков. 

"Прикро, що ми бачимо у черговій країні такі іноді правові, іноді неправові, іноді об’єктивні, іноді суб’єктивні нападки на політиків, які є прихильниками зміцнення та розвитку відносин з нашою країною… Хочемо сподіватися, що якогось політичного підтексту тут немає. І хотілось би бачити, що усі законні права Додона дотримані", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. Спершу у ЗМІ були суперечливі повідомлення про арешт Додона на 72 години, та врешті ця інформація підтвердилася і з’явилось відео затримання.

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

26 травня суд обрав Ігорю Додону запобіжний захід - 30 днів домашнього арешту

Глава представництва ЄС у Молдові Яніс Мажейкс сказав, що не бачить політичної складової у розслідуванні справи експрезидента Ігоря Додона. 

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Молдова Росія

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