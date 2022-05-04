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ЕС предоставит Молдове дополнительное военное оборудование

Среда, 4 мая 2022, 11:32

Европейский Союз намерен предоставить Молдове дополнительное военное оборудование.

Об этом объявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции во время визита в Молдову в среду, сообщает "Европейская правда".

"Мы поможем Молдове укрепить ее устойчивость и справиться с последствиями российской агрессии в Украине. В прошлом году мы объявили о поддержке на сумму 7 млн евро на оборудование для медицинских и внутренних нужд армии через механизм ЕС по поддержке мира.

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В этом году мы планируем существенно увеличить нашу поддержку Молдовы, предоставив ее вооруженным силам дополнительное военное оборудование", – объявил Мишель.

Он не уточнил, о какой сумме идет речь и какое оборудование будет передано.

Напомним, с тех пор как представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", чтобы обеспечить сухопутные пути в оккупированный Крым и непризнанное Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина.

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