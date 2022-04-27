Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как должна действовать Украина

26 апреля одной из главных новостей о ходе российско-украинской войны стала ракетная атака РФ на железнодорожно-автомобильный мост в Затоке под Одессой. По нему проходит основная транспортная артерия, связывающая юг Одесской области с остальной частью Украины. Скорее всего, россияне атаковали этот мост еще в понедельник, но безуспешно – часть ракет сбили под Одессой, остальные упали в воду. Во вторник одна из ракет повредила мост; в среду его снова обстреляли.

Тем временем в понедельник-вторник начали стремительно разворачиваться события чуть севернее – в Приднестровье. Менее чем за сутки в Тирасполе и вокруг него прогремели три серии взрывов, о которых тамошние спецслужбы сразу объявили, что они совершены "диверсантами из Украины".

Одновременно приднестровская де-факто власть своими действиями, сознательно или нет, всячески подогревала у своих граждан ощущение того, что новые взрывы практически неизбежны и будут продолжаться еще долго. Все это накладывалось на официальные заявления из России о том, что на новом этапе войны против Украины армия РФ планирует дойти до Приднестровья, где сейчас расположены российские военные подразделения, чтобы объединить силы с ними и захватить Одессу.

И это полностью вписывалось в логику ракетных обстрелов Одещины.

На этом фоне из Украины даже начали звучать эмоциональные заявления о том, что ВСУ не должны ждать развития событий, а ударить первыми.

Но давайте разберемся, что происходит в Приднестровье и как стоит действовать Украине. Об этом – в нашем видеообъяснении.

А если вам интереснее читать текст или вы хотите погрузиться в детали, предлагаем также текстовую версию статьи.

Коротко о главном

Начнём с выводов, которые затем раскроем в деталях.

Все взрывы (которые вполне правомерно можно назвать терактами!), произошедшие в Приднестровье за ​​последние два дня, – это очевидная провокация. Организаторы устроили их настолько топорно, что о некоторых их деталях даже смешно рассказывать. Все это не оставило сомнений, что Украина к ним непричастна, хотя один из взрывов, на первый взгляд, мог бы казаться проведенным в пользу Украины.

Хотя задумка этой спецоперации, очевидно, исходила из Москвы, ее практическим исполнением занимались местные, и это не удивительно: Приднестровье заблокировано, перебросить туда профессиональных диверсантов Москва не в состоянии.

Впрочем, приднестровская "власть" не только предоставила вверенную ей территорию для взрывов и устрашения, но и сама приобщилась к информационной составляющей этой спецоперации. "Президент" региона присоединился к операции по распространению фейков и формированию страха у тамошнего населения, а также у населения Молдовы.

Несет ли это угрозу Украине? Безусловно, но не такую, о чем некоторые пишет в соцсетях, иногда даже требуя от власти "превентивного нападения" на Приднестровье, чтобы уничтожить расположенные там российские подразделения. Главную угрозу представляет не нападение из Приднестровья, а возможное вторжение России в Приднестровье и в целом в Молдову, с юга, что существенно осложнило бы для Украины ситуацию на фронте, особенно на фоне попытки РФ отрезать доступ к югу Одесской области.

При этом в случае, если бы ВСУ действительно решили напасть на Приднестровье, это создало бы для Украины огромные проблемы, вплоть до потери поддержки и поставки оружия со стороны государств НАТО. К счастью, эта идея сейчас не рассматривается и даже отрицается Киевом.

И наконец, есть основания предполагать, что целью спецоперации прежде всего является дестабилизация в Молдове, которая в настоящее время все больше отдаляется от России.

Далее – обо всем этом подробнее.

Смех и теракты

Событием, от которого, наверное, стоит вести отсчет обострению ситуации у наших соседей, стало заявление заместителя Лаврова в МИД РФ: российский топ-дипломат в понедельник заявил, что Россия не видит рисков эскалации конфликта в Приднестровье.

А уже через несколько часов после этого в столице региона, Тирасполе, прогремели взрывы.

Перед тем как перейти к сути – очень коротко о том, что представляет собой Приднестровье. Этот промышленный регион, растянувшийся узкой полоской почти на 200 км вдоль Днестра, преимущественно по его левому берегу, еще до провозглашения независимости Молдовы вышел из-под контроля Кишинева. Сепаратисты тогда ориентировались на Москву, а также на расквартированную в регионе 14-ю советскую, а затем российскую армию.

В 1992 году, при непосредственном участии 14-й армии, на Днестре началась короткая кровавая война, унесшая более 1000 жизней и завершившаяся перемирием на выгодных РФ условиях. С тех пор регион стал тормозом для развития Молдовы и превратился в контрабандную дыру. В международном праве территория фигурирует как находящаяся под "эффективным контролем", то есть под фактической оккупацией РФ.

Впрочем, оружие в Приднестровье все это время молчало – до 25 апреля, когда появились сообщения о взрывах в здании министерства госбезопасности (МГБ) в Тирасполе.

В ночь на 26 апреля в "пригороде" Тирасполя, в селе Парканы, снова раздались взрывы. Ясность появилась только на следующий день, когда де-факто власти региона сообщили о теракте на тираспольском аэродроме (да, в этом сепаратистском регионе действительно есть аэродром, и этот вопрос заслуживает отдельного внимания – мы к нему еще вернемся).

А утром 26 апреля произошли взрывы на стратегическом объекте, телерадиоцентре вблизи границы с Украиной, которые разрушили ретрансляторы российского радио.

Все это звучит довольно грозно, пока не погрузишься в детали.

С ними история приднестровских терактов становится как минимум странной.

То, как подрывали МГБ – самое показательное.

В самом центре города неизвестные произвели, как утверждают, три выстрела из гранатомета по зданию министерства. Тубус гранатомета оставили на видном месте, после чего злоумышленники то ли ушли, то ли уехали с места преступления, и их никто не пытался остановить. Охрана главного силового ведомства региона также не среагировала – по меньшей мере, о выстрелах местные жители не сообщали. Это произошло в 17:45, когда сотрудники МГБ должны быть на рабочих местах, но ни один человек не пострадал.

Далее еще интереснее: спецслужбы перекрыли улицы рядом с МГБ, но сделали это таким образом, чтобы прохожие могли остановиться в месте, с которого открывался наилучший вид на расстрелянное здание, так что местные форумы заполонили фото и видео с места происшествия.

Впрочем, приднестровское руководство убеждено, что такой бессмысленный теракт был необходим именно Украине. "Следствие" сообщило, что его устроили люди, прибывшие через украинскую границу. Хотя очень быстро выяснилась эпическая ошибка организаторов: для обстрела использовали РПГ-27 "Таволга", которого никогда не было в ВСУ. Он используется армиями только России, самого Приднестровья, а также Иордании и Габона.

Поэтому в Молдове получила популярность шутка об "агрессивном Габоне" – но официальные СМИ Приднестровья решили этого не замечать.

Впрочем, и этот уровень бессмысленности побил следующий "теракт" – на аэродроме.

Пророссийские телеграм-каналы Приднестровья сообщили, что на него украинские дроны сбросили две мины натовского стандарта.

А вот как это звучало в официальном сообщении: "На авиаплощадке в районе села Парканы… с дрона сбросили два взрывных устройства. Жертв нет. Осколками повреждены капот и боковое стекло грузовика ЗИЛ". Пространство для шуток в этом сообщении так широко, что дополнительно и комментировать нечего.

А вот третья серия взрывов оказалась серьезнее двух предыдущих.

Приднестровские мегаватники

В 6:40 и 7:05 утра прогремели два мощных взрыва в Приднестровском радиотелецентре. Это учреждение, несмотря на название, не имеет отношения к телепроизводству. Это – огромный советский комплекс для трансляции радиосигнала на дальние расстояния, на другие континенты, в коротко- и средневолновом диапазоне. Комплекс был построен для того, чтобы Америка могла слушать советское радио, и его мощности на это вполне хватало.

Как утверждает "МВД" Приднестровья, взрыв разрушил антенны мощностью 1 мегаватт и полмегаватта.

Для сравнения, мощными считают антенны по 1-4 кВт, а самые сильные телепередатчики Киевской телебашни имеют мощность 50 кВт.

Во времена СССР это было стратегическое предприятие, транслировавшее на Запад советскую пропаганду. Его построили в малонаселенной местности, чтобы уменьшить облучение для людей. Рядом с нуля построили городок "Маяк", который занимался только этим радиотелецентром. Конечно, Тирасполю такой центр не нужен, поэтому его давно передали в собственность российского государственного вещателя.

На первый взгляд, для Украины имело бы смысл уничтожение инфраструктуры российской машины пропаганды. Но реальность другая. В отличие от 1960-70-х годов, сейчас радио на коротких и средних волнах почти никто не слушает. Пропаганда сейчас работает по-другому, а эти передатчики продолжают поглощать немало ресурсов. Также нет уверенности в том, что взрыв действительно уничтожил работающие передатчики, мы знаем это только со слов приднестровских властей. В "Маяке" немало антенн, а взрывом разрушены только две из них.

И самое главное: после анекдотических атак на МГБ и аэродром сложно поверить в то, что реальная диверсия из Украины совпала с ними во времени.

Почему это все равно теракт?

Мы не зря в начале упомянули, что события в Приднестровье можно называть терактом даже несмотря на то, что в трех сериях взрывов не пострадал ни один человек.

Теракты – это преступления, совершенные с целью запугать людей; эти события полностью подпадают под это определение. Приднестровские де-факто власти приложились к этому по максимуму и начали это делать еще с обстрела МГБ, о чем говорилось выше.

Решения Тирасполя дополнительно усиливали напряженность. Самопровозглашенный "президент" региона Вадим Красносельский объявил об отмене не только парада на 9 мая (для региона, "идентичность" которого 30 лет строили на любви к СССР, это само по себе шок уровня отмены Рождества в Польше). Он сразу сообщил о закрытии школ до конца учебного года с полным переходом в онлайн. Также власти заранее отменили все школьные экзамены в этом учебном году, включая выпускное тестирование, необходимое для поступления в приднестровские вузы.

Сложно придумать более наглядную иллюстрацию того, что регион готовится к новым потрясениям.

Одновременно началась ИПСО (информационно-психологическая спецоперация) в соцсетях, направленная на приднестровцев. Абонентам местного мобильного оператора начали приходить фейковые сообщения якобы от имени СБУ о подготовке ракетных обстрелов Приднестровья. Аналогичные сообщения размещали в местных интернет-группах.

Ничего удивительного, что люди начали бежать из региона.

На КПП на выезде в правобережную Молдову выстроились огромные очереди из автомобилей.

Масла в огонь подлили и украинские блогеры. Сообщения с призывами начать наступление на Приднестровье, которые писали отдельные лидеры мнений, не знающие специфики региона и не имеющие информации о том, что же за "российская армия" там сконцентрирована, стали настоящим хитом в молдавских соцсетях.

Но наиболее бессмысленны призывы набирать во время нападения на Приднестровье "обменный фонд из российских военнослужащих", звучавшие в украинском сегменте Facebook. Дальше мы объясним, почему.

Армия ограниченной дееспособности

"Европейская правда" еще перед началом российского вторжения рассказывала о том, что находится на вооружении приднестровской армии (подробнее читайте в статье "Молдовская угроза").

Если коротко, то потенциал ОЧЕНЬ ограничен.

"Приднестровскую армию" и российскую группу войск в Приднестровье следует оценивать совокупно, что мы и сделаем.

У них около 10 танков. Также есть определенное количество "Градов" еще советского образца с дальностью 20 км. Поставлять новое вооружение в Приднестровье у России не было возможности, поэтому "Грады" модифицированы очень хитрым образом: их залповые сопла разрезали на две части и таким образом сделали из 40-ствольных РСЗО две 20-ствольных и разнесли на две машины, что позволило увеличить количество машин, выходящих на приднестровские парады. А вот боеспособность и одной, и другой техники – под большим вопросом, равно как и способность "модифицированных 'Градов'" бить прицельно, ведь они не проводят учения и стрельбы.

С личным составом все еще хуже. Настоящей ротации с отправкой солдат из России здесь не было очень давно, даже при Додоне.

В Приднестровье есть несколько десятков кадровых, боевых российских офицеров, прибывавших сюда для несения службы инкогнито под видом гражданских лиц, но на этом все. Основная масса российского "контингента" численностью до двух тысяч человек – это здешние жители, приднестровцы, для которых работа в недееспособной местной армии – просто механизм зарабатывания денег. На войну никто из них "не подписывался".

Группу наступления на Украину из этого сколотить нереально в принципе – скорее, речь может идти о создании отдельных ДРГ. Или еще реальнее – о продолжении чисто информационных атак.

И, к слову, Киев отлично понимает слабую боеспособность российских военных в Приднестровье, о чем заявил во вторник президент Зеленский.

Отдельная тема, окутанная мифами – это склады оружия в селе Колбасна, поблизости от украинской границы.

Российские источники считают, что захват этих складов необходим Украине, чтобы пополнить запасы оружия. Но это не так.

В Колбасной расположены действительно масштабные склады с несколькими десятками тысяч тонн оружия и боеприпасов, это самый большой склад оружия в Европе. Но – старого оружия. И очень опасного. В 1990-91 годах туда свозили на хранение часть того, что советская армия вывозила со своих складов в Чехословакии и Восточной Германии и, как утверждают, там хранится даже химическое оружие.

А вот нового и дееспособного – практически нет. Потому что ту часть арсенала, которую можно было вывезти, РФ эвакуировала еще в начале 2000-х годов. А осталось то, что нельзя вывезти и сложно уничтожить на месте. В свое время, еще при Ельцине, когда Россия всерьез думала о деэскалации в Приднестровье, планировалось построить там завод по уничтожению боеприпасов, но впоследствии эти планы перестали вкладываться в российскую матрицу мира.

Впрочем, сейчас главное то, что эти склады Украине точно не нужны. Это фейк российской пропаганды.

Сценарии действий и опасность

В начале статьи говорилось, что в Тирасполе есть военный аэродром. Это правда, и у него есть двухкилометровая взлетная полоса, длины которой достаточно, чтобы принимать подавляющее большинство существующих военно-транспортных самолетов. Впрочем, этот аэродром не использовался с советских времен и не может использоваться, потому что соседние государства – Украина и Молдова – не разрешат пролет.

Конечно, в теории РФ может нарушить украинское воздушное пространство, чтобы доставить десант в Приднестровье, но это было бы нелепым шагом, ведь по транспортнику сработает украинское ПВО еще над Одесской областью. Транспортник – это легкая для сбивания цель, влекущая значительные человеческие потери для агрессора. О готовности применить ПВО в таком случае Украина уже заявляла.

А без подкрепления – то ли с воздуха, то ли в результаты наземного десантирования – российская приднестровская армия не представляет значительной опасности в военном смысле.

Впрочем, вторжение в Приднестровье является наихудшим возможным сценарием для Украины.

По меньшей мере, сейчас, пока со стороны Приднестровья есть только потенциальная угроза, а не реальная.

Приднестровье – это Молдова. Там живут граждане Молдовы (да, в Приднестровье их очень много). Официальный Кишинев не давал и не будет давать Украине разрешения на оккупацию части своей территории и боевые действия в этом регионе, это совершенно исключено.

Поэтому в случае вторжения для Молдовы мы будем государством-агрессором.

А превращение Украины из государства-жертвы в агрессора будет иметь невероятные последствия в наших отношениях с Западом, который вряд ли будет готов поставлять оружие агрессивному государству. Не говоря уже о блокировании нашего движения в ЕС и НАТО. В том числе силами Румынии, которая не поймет нападения на близкую Молдову.

Если кто-то готов закрыть на это глаза и все равно пойти в наступление на Приднестровье, чтобы пополнить "обменный фонд" пленными российскими военными, то и здесь возражения.

Многие приднестровские и российские военные являются также и гражданами Молдовы, как ни странно это звучит (молдавский паспорт в Приднестровье ценится, потому что дает право на безвиз с ЕС). Так что по факту на обмен там останутся несколько десятков российских офицеров. Большинство же офицерского и весь рядовой состав – это местные, в том числе граждане Молдовы, которые России совершенно не нужны.

Такова реальность приднестровского конфликта, который не стоит оценивать по меркам наших отношений с РФ. Он – другой.

К счастью, несмотря на поддержку этой странной идеи в Facebook, на практике она не рассматривается и не может быть рассмотрена. Потому что решение о наземных действиях украинского контингента за границей должна принимать Верховная рада, которая не будет этого делать.

Естественно, ВСУ обязаны иметь план действий в том случае, если армия РФ вопреки логике пойдет на Приднестровье. Это не сложно – при небольшом количестве военной техники в регионе и практически полном отсутствии ПВО огневые точки уничтожаются даже без наземного вторжения.

Но скорее всего, этого не случится.

Поскольку, наиболее вероятная, цель нынешнего обострения – информационно-психологическая. И она, к сожалению, уже достигла определенного результата, создав панику и напряженность в отношениях украинцев и молдаван. Это автоматически также влияет на ситуацию в Молдове, где начали всерьез обсуждать, не планирует ли Украина нападение на нее. Это, к слову, вредит, прежде всего Киеву, так как подрывает позиции проукраинских сил.

Теперь от всех нас зависит, чтобы это достижение "приднестровской ИПСО" не усугублялось. И чтобы оно не дошло до уровня, когда психоз по поводу событий в Приднестровье начнет влиять на политические отношения.

К счастью, пока этого не произошло.

Автор: Сергей Сидоренко,

редактор "Европейской правды";

видео Владимира Олейника