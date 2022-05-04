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ЄС надасть Молдові додаткове військове обладнання

Середа, 4 травня 2022, 11:32

Європейський Союз планує надати Молдові додаткове військове обладнання.

Про це оголосив голова Євроради Шарль Мішель на пресконференції під час візиту до Молдови в середу, повідомляє "Європейська правда".

"Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість та впоратися з наслідками російської агресії в Україні. Минулого року ми оголосили про підтримку на суму 7 млн євро на обладнання для медичних та внутрішніх потреб армії через механізм ЄС з підтримки миру. 

У Молдові за георгіївську стрічку штрафуватимуть і в Гагаузії, яка звільнила себе від заборони 

Цього року ми плануємо суттєво збільшити нашу підтримку Молдови, надавши її збройним силам додаткове військове обладнання", - оголосив Мішель.

Він не уточнив, про яку суму допомоги йдеться та яке обладнання буде передано. 

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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