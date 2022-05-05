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Совбез ООН обсудит защиту гражданского населения и инфраструктуры в Украине

Четверг, 5 мая 2022, 07:07

Совет Безопасности ООН обсудит в четверг проблемы защиты гражданского населения на гражданской инфраструктуре в Украине в условиях российской агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

Этот вопрос будет рассматриваться в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержание мира и безопасности Украины".

От ООН на заседании будут докладывать Генеральный секретарь Антониу Гутерреш или его заместитель по политическим вопросам Розмари Дикарло (если Гутерреш не успеет прибыть в Нью-Йорк из командировки в страны Африки), заместитель Генсека по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс и Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Баш .

К участию в заседании приглашена Украина. Ожидается выступление постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Рассмотрение этого вопроса инициировали Соединенные Штаты как страна, председательствующая в Совете Безопасности в мае.

Заседание начнется в 15:00 по восточноамериканскому времени (в 22:00 по Киеву).

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