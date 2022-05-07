Санду заявила об отсутствии военной угрозы для Молдовы

Президент Мая Санду заверила, что Молдове сейчас ничего не угрожает, но власти продолжают внимательно следить за развитием событий и делают все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации.

Об этом она сообщила 7 мая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, прибывшим в Кишинев с официальным визитом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Обсудила с президентом Гитанасом Наусидой сложившуюся ситуацию в Молдове. Мы внимательно следим за развитием событий и делаем все, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы также находимся в постоянном контакте с нашими внешними партнерами и друзьями", – сказала Санду.

Президент подчеркнула, что приоритетом власти является сохранение мира.

"Наши анализы и анализы наших партнеров показывают, что сегодня Молдове ничего не угрожает, но мы сохраняем бдительность. Приоритетом власти есть сохранение мира, жизни и безопасности граждан", - заявила Санду.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

В НАТО ожидают дальнейших провокаций в непризнанном Приднестровье и считают, что их цель – создать проблемы для Украины, а военной угрозы для самой Молдовы пока нет.

Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите в видеопояснении "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и как действовать Украина.

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