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Санду заявила про відсутність військової загрози для Молдови

Субота, 7 травня 2022, 13:46

Президентка Мая Санду запевнила, що Молдові зараз нічого не загрожує, але влада продовжує уважно стежити за розвитком подій і робить все, щоб не допустити дестабілізації ситуації.

 Про це вона повідомила 7 травня на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, який прибув до Кишинева з офіційним візитом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

"Обговорила з президентом Гітанасом Наусідою ситуацію, що склалася в Молдові. Ми уважно стежимо за розвитком подій та робимо все, щоб не допустити дестабілізації ситуації у нашій країні. Ми також перебуваємо у постійному контакті з нашими зовнішніми партнерами та друзями", — сказала Санду.

Президентка наголосила, що пріоритетом влади є збереження миру.

"Наші аналізи та аналізи наших партнерів показують, що сьогодні Молдові нічого не загрожує, але ми зберігаємо пильність. Пріоритетом влади є збереження миру, життя та безпеки громадян", - заявила Санду.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

У НАТО очікують подальших провокацій у невизнаному Придністров’ї та вважають, що їхня мета - створити проблеми для України, а військової загрози для самої Молдови поки немає

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

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Молдова

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