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В МИД рассказали подробности экспорта зерна в условиях морской блокады РФ

Воскресенье, 12 июня 2022, 15:27

В условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.

Об этом агентству Reuters в воскресенье заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник, сообщает "Европейская правда".

"Эти коридоры не идеальны, поскольку они приводят к определенным логистическим задержкам, но мы делаем все возможное, чтобы развивать эти пути", - пояснил Сеник.

Через Польшу украинское зерно вывозится железной дорогой, но из-за разницы в ширине путей на границе его переправляют на другие составы в условиях дефицита соответствующей инфраструктуры.

Через Румынию Украина вывозит зерно сначала по железным дорогам в дунайские порты, после чего перегружает его на баржи, откуда оно направляется в порт Константа, что требует много средств и времени.

Заместитель главы МИД Украины отметил, что Киев ведет переговоры об открытии третьего "зернового коридора" через страны Балтии, но отказался уточнять подробности – как и то, сколько зерна уже было или будет вывезено.

Украина является четвертым по величине экспортером зерна в мире, и, по словам Сеника, на территории, удерживаемой Киевом, хранится около 30 миллионов тонн зерна, которое она пытается экспортировать автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.

Как известно, Украина вместе с партнерами обсуждает возможность создания международной миссии для разблокирования украинского морского экспорта и, как первый шаг, требует от России отвести свои силы в морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии о ненападении безопасности.

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Турции в среду заявил, что РФ готова пропускать суда с зерном из украинских портов, перекладывая вину за блокаду на Украину, а также убеждал, что роль украинского урожая в глобальной продовольственной безопасности преувеличена.

Ранее министр иностранных дел Украины призвал мир не верить заверениям России в том, что потенциальными коридорами не воспользуются для нападения на украинские прибрежные города.

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