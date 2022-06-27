Джонсон о поддержке Украины: "Цена свободы того стоит"

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон заявил в понедельник в интервью BBC.

По словам британского премьера, "не существует альтернативы" поддержке Украины в войне с Россией, а последствия беспрепятственного захвата российскими войсками украинских территорий будут "абсолютно устрашающими".

"Если говорить об экономическом влиянии, речь идет о длительной нестабильности и беспокойстве во всем мире", – считает Джонсон.

На вопрос, существует ли предел британской финансовой помощи Украине, Джонсон ответил: "Цена свободы того стоит".

Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали "десятилетия стабильности" и "долговременное процветание".

Правительство Великобритании ранее заявляло, что тратит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, а сегодня анонсировало выделение 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление поврежденных украинских железных дорог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.