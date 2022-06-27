Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Джонсон о поддержке Украины: "Цена свободы того стоит"

Понедельник, 27 июня 2022, 20:46

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что мир должен продолжать поддерживать Украину вне зависимости от цены, а Россия нельзя позволить избежать ответственности за вторжение на украинскую территорию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Джонсон заявил в понедельник в интервью BBC.

По словам британского премьера, "не существует альтернативы" поддержке Украины в войне с Россией, а последствия беспрепятственного захвата российскими войсками украинских территорий будут "абсолютно устрашающими".

"Если говорить об экономическом влиянии, речь идет о длительной нестабильности и беспокойстве во всем мире", – считает Джонсон.

На вопрос, существует ли предел британской финансовой помощи Украине, Джонсон ответил: "Цена свободы того стоит".

Он напомнил, что во время Второй мировой войны на свержение диктаторов ушло много времени и денег, но настали "десятилетия стабильности" и "долговременное процветание".

Правительство Великобритании ранее заявляло, что тратит 1,3 миллиарда фунтов стерлингов на военную поддержку Украины, а сегодня анонсировало выделение 10 миллионов фунтов стерлингов на восстановление поврежденных украинских железных дорог.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что среди принципиальных вопросов, которые он рассматривал бы как причину своей отставки, могло бы стать поражение в поддержке Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания Война с РФ

Статьи

Санкции испытывают на прочность: как олигархи Путина оспаривают решения ЕС

Российские олигархи ищут способы выйти из-под санкций. Впрочем, шансов обжаловать в суде их в действительности меньше, чем могут уверять консультанты (укр.)
27 июня 2022 — Владислав Власюк, для Европейской правды

Заместитель генсека НАТО: Я слышу в Украине критику в адрес Альянса, и она необоснованная

Мирча Джоане: "Есть зависимость между вступлением Украины в ЕС и в Альянс... Оружие советских времен уже закончилось, дальше – натовские образцы..."
27 июня 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Точка невозврата: как Украина окончательно изменила стратегию в отношениях с Грузией

Состояние отношений Украины и Грузии сейчас находится на самом низком уровне с восстановления независимости в 1991 году.
27 июня 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда