Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну незалежно від ціни, а Росія не можна дозволити уникнути відповідальності за вторгнення на українську територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон заявив у понеділок в інтерв’ю BBC.

За словами британського прем’єра, наразі "не існує альтернативи" підтримці України у війні з Росією, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".

"Якщо говорити про економічний вплив, ідеться про довготривалу нестабільність і неспокій у всьому світі", – вважає Джонсон.

На питання, чи існує межа британської фінансової допомоги Україні, Джонсон відповів: "Ціна свободи того варта".

Він нагадав, що під час Другої світової війни на повалення диктаторів пішло багато часу і грошей, але натомість настали "десятиліття стабільності" й "довготривале процвітання".

Уряд Великої Британії раніше заявляв, що витрачає 1,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, а сьогодні анонсував виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення пошкоджених українських залізниць.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.