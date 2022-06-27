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Джонсон про підтримку України: "Ціна свободи того варта"

Понеділок, 27 червня 2022, 20:46

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що світ повинен продовжувати підтримувати Україну незалежно від ціни, а Росія не можна дозволити уникнути відповідальності за вторгнення на українську територію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Джонсон заявив у понеділок в інтерв’ю BBC.

За словами британського прем’єра, наразі "не існує альтернативи" підтримці України у війні з Росією, а наслідки безперешкодного захоплення російськими військами українських територій будуть "абсолютно страхітливими".

"Якщо говорити про економічний вплив, ідеться про довготривалу нестабільність і неспокій у всьому світі", – вважає Джонсон.

На питання, чи існує межа британської фінансової допомоги Україні, Джонсон відповів: "Ціна свободи того варта".

Він нагадав, що під час Другої світової війни на повалення диктаторів пішло багато часу і грошей, але натомість настали "десятиліття стабільності" й "довготривале процвітання".

Уряд Великої Британії раніше заявляв, що витрачає 1,3 мільярда фунтів стерлінгів на військову підтримку України, а сьогодні анонсував виділення 10 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлення пошкоджених українських залізниць.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що серед принципових питань, які б він розглядав як причину своєї відставки, могла б стати поразка у підтримці України.

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Велика Британія Війна з РФ

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