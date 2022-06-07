Качиньский вскоре покинет пост вице-премьера Польши

Лидер партии власти Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский вскоре покинет правительство и должность вице-премьера.

Об этом сообщил спикер правительства Михал Дворчик, пишет "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Дворчик анонсировал отставку Качиньского из правительства в эфире Радио ZET в понедельник. Его спросили, уйдет ли глава PiS из правительства и когда, на что спикер заявил, что вскоре это произойдет.

"Все говорит о том, что этот момент приближается… Конечно, я не знаю точной даты", - сказал он.

Качиньский, который был премьер-министром в 2006-2007 годах и братом-близнецом погибшего президента Леха Качиньского, занял должность вице-премьера в правительстве Матеуша Моравецкого в 2020 году.

Его вхождение в правительство рассматривалось как способ облегчить принятие решений и предотвратить конфликты между разными фракциями в правительстве.

Дворчик сказал, что в качестве главы правительственного комитета национальной безопасности и обороны Качиньский сыграл важную роль в последние месяцы, имея в виду прошлогодний кризис мигрантов на границе с Беларусью и войну в Украине.

Он добавил, что сожалеет, что следствием отставки Качиньского "будет определенный пробел в этих областях".

Качиньский сообщал, что уйдет из правительства, еще в прошлом году. Тогда он подчеркивал, что это решение было продиктовано необходимостью усиления контроля над партией.

По его словам, из-за должности вице-премьера в штабе партии он появляется только раз в неделю, и этого недостаточно.

На вопрос о политической пенсии он отвечал, что ему 72 года, поэтому перспектива "есть, но когда это произойдет, Бог знает".

По меньшей мере, до 2025 года Качинский будет оставаться председателем партии PiS.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский наградил Ярослава Качиньского и главу правительства Польши Матеуша Моравецкого орденом князя Ярослава Мудрого ІІ степени "за весомый личный вклад в укрепление украинско-польского межгосударственного сотрудничества, поддержку независимости и территориальной целостности Украины".