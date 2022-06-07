Качинський незабаром залишить пост віцепрем’єра Польщі

Лідер партії влади Польщі "Право і справедливість" (PiS) Ярослав Качинський незабаром залишить уряд і посаду віцепрем’єра.

Про це повідомив речник уряду Міхал Дворчик, пише "Європейська правда" з посиланням на TVN 24.

Дворчик анонсував відставку Качинського з уряду в ефірі Радіо ZET у понеділок. Його запитали, чи піде глава PiS з уряду та коли, на що речник відповів, що це відбудеться незабаром.

"Все свідчить про те, що цей момент наближається… Звичайно, я не знаю точної дати", - сказав він.

Качинський, який був прем'єр-міністром у 2006-2007 роках і братом-близнюком загиблого президента Леха Качинського, обійняв посаду віцепрем'єра в уряді Матеуша Моравецького в 2020 році.

Його входження в уряд розглядалося як спосіб полегшити прийняття рішень та запобігти конфліктам між різними фракціями в уряді.

Дворчик сказав, що як голова урядового комітету національної безпеки і оборони Качинський відіграв важливу роль в останні місяці, маючи на увазі торішню кризу мігрантів на кордоні з Білоруссю та війну в Україні.

Він додав, що шкодує, що наслідком відставки Качинського "буде певна прогалина в цих сферах".

Качинський повідомляв, що піде з уряду, ще в минулому році. Тоді він наголошував, що це рішення продиктоване необхідністю посилення контролю над партією.

За його словами, через посаду віцепрем'єра в штабі партії він з'являється лише раз на тиждень, і цього недостатньо.

На запитання про політичну пенсію він відповідав, що йому 72 роки, а тому перспектива "є, але коли це станеться, Бог знає".

Щонайменше до 2025 року Качинський залишатиметься головою партії PiS.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський нагородив Качинського та главу уряду Польщі Матеуша Моравецького орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня "за вагомий особистий внесок у зміцнення українсько-польського міждержавного співробітництва, підтримку незалежності та територіальної цілісності України".