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В Греции разбился вертолет, тушивший лесные пожары: двое погибших

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Четверг, 14 июля 2022, 08:41

Вертолет, принимавший участие в тушении лесного пожара, потерпел крушение в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос.

Об этом сообщает Protothema, пишет "Европейская правда".

Вертолет Ми-8 вылетел с острова Самоса 13 июля в 16:39. Авария произошла в 17:55, когда вертолет набирал морскую воду. По предварительным данным, причиной крушения стал сильный ветер.

 

На борту находились четыре человека: двое граждан Молдовы, гражданин Румынии и гражданин Греции.

В среду вечером греческие власти заявили, что два человека на борту погибли – пилот, гражданин Румынии, и гражданин Греции.

 

Одного из граждан Молдовы спасли в море незадолго после аварии, он пробыл в воде 35 минут. Второго нашли через несколько часов, что морские течения вынесли его на берег одного из небольших островов.

В среду для борьбы с огнем на Самосе были направлены 27 пожарных, четыре самолета для сброса воды и три вертолета.

Напомним, на юге Хорватии в районе города Шибенык на побережье Адриатического моря пытаются взять под контроль масштабный лесной пожар.

Как сообщалось, в Испании, Португалии и на юго-западе Франции также борются с сильными лесными пожарами, которым поспособствовала сухая и аномально жаркая погода. В Испании местами прогнозируют до 44°C, а на значительной территории страны - около 40°C.

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Греция инциденты

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