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У Греції розбився вертоліт, який гасив лісові пожежі: двоє загиблих

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Четвер, 14 липня 2022, 08:41

Вертоліт, який брав участь у гасінні лісової пожежі, зазнав аварії в Егейському морі неподалік грецького острова Самос.

Про це повідомляє Protothema, пише "Європейська правда".

Вертоліт Мі-8 вилетів з острова Самос 13 липня о 16:39. Аварія сталася о 17.55, коли вертоліт набирав морську воду. За попередніми даними, причиною катастрофи став сильний вітер.

 

На борту перебували чотири особи: двоє громадян Молдови, громадянин Румунії та громадянин Греції.

У середу ввечері грецька влада заявила, що дві людини на борту загинули – пілот, громадянин Румунії, та співробітник місцевої пожежної служби, громадянин Греції.

Одного із громадян Молдови врятували у морі незадовго після аварії, він пробув у воді 35 хвилин. Другого знайшли за кілька годин, морські течії винесли його на берег одного з невеликих островів.

 

У середу для боротьби з вогнем на Самосі було направлено 27 пожежників, чотири літаки для скидання води та три вертольоти.

Нагадаємо, на півдні Хорватії в районі міста Шибеник на узбережжі Адріатичного моря намагаються взяти під контроль масштабну лісову пожежу.

Як повідомлялося, в Іспанії, Португалії та на південному заході Франції також борються з сильними лісовими пожежами, яким посприяла суха й аномально спекотна погода. В Іспанії місцями прогнозують до 44°C, а на значній території країни - близько 40°C.

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Греція інциденти

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