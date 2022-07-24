Сунак назвал себя аутсайдером в борьбе за кресло премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак в субботу назвал себя аутсайдером в соревновании за должность следующего премьер-министра страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Члены правящей Консервативной партии проголосуют за преемника Джонсона летом, объявят имя следующего главы правительства 5 сентября.

Сунак лидировал все раунды голосования среди партийных депутатов, когда количество претендентов сокращалось до двух кандидатов.

Но министр иностранных дел Лиз Трасс, похоже, получает преимущество среди 200 000 членов правящей партии, которые окончательно выберут победителя.

Согласно опросу YouGov среди членов Консервативной партии, опубликованном в четверг, Трасс опережает Сунака на 24 пункта.

"Не сомневайтесь, я аутсайдер", - сказал Сунак в своей речи в городе Грантем в центральной Англии, где родилась бывший премьер-министр Маргарет Тэтчер. В то же время, он добавил, что, по его мнению, члены партии хотят иметь выбор и "готовы слушать".

Трасс может стать третьей женщиной-премьер-министром Британии после Тэтчер и Терезы Мэй, а Сунак может стать первым лидером страны индийского происхождения.

До сих пор в центре внимания кампании были обещания или не обещания кандидатов снизить налоги, а также расходы на оборону и энергетическую политику.

В своем выступлении Сунак озвучил, по его словам, "тетчеризм здравого смысла", обещая тщательное управление экономикой до снижения налогов.

Лиз Трасс пообещала отменить к 2023 году все законы Европейского Союза, все еще применяемые в Великобритании, если она станет следующим премьер-министром.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?