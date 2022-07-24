Сунак назвав себе аутсайдером у боротьбі за крісло прем’єра Британії

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак у суботу назвав себе аутсайдером у змаганні за посаду наступного прем'єр-міністра країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Члени правлячої Консервативної партії проголосують за наступника Джонсона влітку, оголосять ім’я наступного глави уряду 5 вересня.

Сунак лідирував усі раунди голосування серед партійних депутатів, коли кількість претендентів скорочувалась до двох кандидатів.

Але міністр закордонних справ Ліз Трасс, схоже, отримує перевагу серед 200 000 членів правлячої партії, які остаточно виберуть переможця.

Згідно з опитуванням YouGov серед членів Консервативної партії, опублікованому в четвер, Трасс випереджає Сунака на 24 пункти.

"Не сумнівайтеся, я аутсайдер", - сказав Сунак у своїй промові в місті Грантем у центральній Англії, де народилася колишній прем’єр-міністр Маргарет Тетчер. Водночас він додав, що, на його думку, члени партії хочуть мати вибір і "готові слухати".

Трасс може стати третьою жінкою-прем'єр-міністром Британії після Тетчер та Терези Мей, а Сунак може стати першим лідером країни індійського походження.

Досі в центрі уваги кампанії були обіцянки чи не обіцянки кандидатів знизити податки, а також витрати на оборону та енергетичну політику.

У своєму виступі Сунак озвучив, за його словами, "тетчеризм здорового глузду", обіцяючи ретельне керування економікою перед зниженням податків.

Ліз Трасс пообіцяла скасувати до 2023 року всі закони Європейського Союзу, які все ще застосовуються у Великій Британії, якщо вона стане наступним прем'єр-міністром.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

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