Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Сунак назвав себе аутсайдером у боротьбі за крісло прем’єра Британії

Неділя, 24 липня 2022, 08:32

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак у суботу назвав себе аутсайдером у змаганні за посаду наступного прем'єр-міністра країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Члени правлячої Консервативної партії проголосують за наступника Джонсона влітку, оголосять ім’я наступного глави уряду 5 вересня.

"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії

Сунак лідирував усі раунди голосування серед партійних депутатів, коли кількість претендентів скорочувалась до двох кандидатів.

Але міністр закордонних справ Ліз Трасс, схоже, отримує перевагу серед 200 000 членів правлячої партії, які остаточно виберуть переможця.

Згідно з опитуванням YouGov серед членів Консервативної партії, опублікованому в четвер, Трасс випереджає Сунака на 24 пункти.

"Не сумнівайтеся, я аутсайдер", - сказав Сунак у своїй промові в місті Грантем у центральній Англії, де народилася колишній прем’єр-міністр Маргарет Тетчер. Водночас він додав, що, на його думку, члени партії хочуть мати вибір і "готові слухати".

Трасс може стати третьою жінкою-прем'єр-міністром Британії після Тетчер та Терези Мей, а Сунак може стати першим лідером країни індійського походження.

Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС до 2023 року, якщо стане прем'єром Британії

Досі в центрі уваги кампанії були обіцянки чи не обіцянки кандидатів знизити податки, а також витрати на оборону та енергетичну політику.

У своєму виступі Сунак озвучив, за його словами, "тетчеризм здорового глузду", обіцяючи ретельне керування економікою перед зниженням податків.

Ліз Трасс пообіцяла скасувати до 2023 року всі закони Європейського Союзу, які все ще застосовуються у Великій Британії, якщо вона стане наступним прем'єр-міністром.

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія

Статті

Стамбул як "Мінськ": що отримає Росія від Заходу у "зерновій угоді" та поза нею

Навіть в Україні багато хто повірив у російську ІПСО про те, що угода, мовляв, зняла з Росії заборону на постачання зерна та добрив
23 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році

Сійярто цим візитом показав, що для Угорщини не існує західних цінностей, що вона чужа для європейської цивілізації і що вона знову готова ставати на бік зла.
22 липня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому проукраїнський прем’єр Італії пішов у відставку та хто зараз бореться за його посаду

За цим театралізованим політичним дійством слідкувала уся країна, і переказати його суть найкраще у вигляді трагікомедії на 5 актів.
22 липня 2022 — Ярина Груша-Поссамай, Сергій Сидоренко