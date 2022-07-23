Трасс обещает отказаться от всех законов ЕС до 2023 года, если станет премьером Британии

Лиз Трасс пообещала отменить к 2023 году все оставшиеся законы Европейского Союза, которые все еще применяются в Великобритании, если она станет лидером Консервативной партии и следующим премьер-министром.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Правила ЕС мешают нашему бизнесу, и это должно измениться. На Даунинг-стрит я воспользуюсь шансом отойти от устаревших законов и рамок ЕС и извлечь выгоду из возможностей, которые у нас впереди", — заявила Трасс.

Правительство уже заявило о своем намерении заменить или отменить существующие законы ЕС, но не установило сроки.

Крайний срок, установленный Трасс на 2023 год, раньше аналогичного обещания ее соперника по выборам Риши Сунака, который проводил кампанию за Brexit в 2016 году, но подвергся критике со стороны некоторых кругов Консервативной партии за то, что поднял налоги до самого высокого уровня за последние десятилетия.

Сунак сказал, что закон ЕС будет отменен или изменен к следующим выборам, которые ожидаются в 2024 году.

Ранее Трасс заявила, что не поддерживает прямое участие британских войск в войне в Украине.

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