Оппозиция Грузии назвала антигосударственными заявления властей о "ксенофобии" относительно приезжих россиян

В оппозиции Грузии назвали антигосударственными заявления главы правящей партии "Грузинская мечта" Ираклия Кобахидзе о "ксенофобии" в отношении приезжих россиян, высказанные накануне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Накануне "Грузинская мечта" обвинила оппонентов – прежде всего "Единое национальное движение" и некоторые неправительственные организации – в развязывании "позорной ксенофобно-шовинистической кампании" против граждан РФ.

Один из лидеров "Единого национального движения" Бачо Долидзе отметил, что Кобахидзе после своих заявлений "официально стал главной опорой российской пропагандистской машины в стране". В парламентской оппозиционной партии "Лело" также отметили, что "Грузинская мечта" повторит главные положения российской пропаганды.

"Россия никогда не нуждалась в большем количестве оправданий своих действий, чем это, во время любого военного вторжения. Кобахидзе осознанно повторил и усилил ту же риторику, которую Кремль использовал для оправдания перед вторжением в Грузию в 2008 году и в Украину в 2022 году", — сказал один из лидеров "Лело" Григол Гегелия.

В грузинской партии власти же считают, что на самом деле именно оппозиция запустила кампанию, которая "отлично использовалась российскими СМИ", а Кобахидзе, наоборот, "пытался помешать этому".

О начале "ксенофобской кампании" в "Грузинской мечте" заявили вскоре после того, как "Лело" призвала ввести визовый режим из РФ. Часть оппозиции считает, что подобные меры необходимы для эффективного контроля приезжих из России.

В "Грузинской мечте" считают, что ситуация находится под контролем и не представляет риска для суверенитета и безопасности страны, поскольку сейчас граждан РФ приезжает втрое меньше, чем в 2019 году.

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