Нынешняя засуха в Европе может стать худшей за 500 лет

По оценкам специалистов, нынешняя засуха в Европе рискует стать самой худшей за последние 500 лет.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Мы еще не провели полный анализ феномена этого года - потому что он еще в процессе. За последние 500 лет не было событий, подобных засухе 2018 года. Но этот год может оказаться еще хуже", - комментирует Андреа Торети, член Совместного научно-исследовательского центра при Еврокомиссии.

По его словам, велик риск того, что засуха сохранится еще следующие три месяца, а в целом вследствие изменения климата частота и масштабы засух в ближайшие годы будут расти, как на юге, так и на севере континента.

Аномально засушливые зима и весна, за которыми последовала летняя экстремальная жара, привели к обмелению и перегреву многих европейских рек с последствиями для биоразнообразия и многих сфер хозяйственной деятельности.

Луара, одна из самых полноводных рек Франции, обмелела настолько, что местами ее можно перейти вброд.

Снижение уровня воды в Рейне уже затрудняет движение барж. По оценкам Немецкого федерального института гидрологии, уровень воды в реке будет снижаться и далее как минимум до середины следующей недели, что создает риски для транспорта, разнообразного производства, энергетики и водоснабжения. Так, в пятницу вблизи Майнца уровень воды снизился до менее 40 см - критического показателя, при котором операторы считают рисковым отправлять баржи по реке. На следующей неделе он может снизиться до почти 30 см.

Многие перевозчики, обеспечивающие перевозку угля и другого сырья для промышленных гигантов, уже снизили объемы загрузки до 25%, что привело к подорожанию услуги почти в пять раз. Хотя ЕС в рамках "зеленого перехода" планировал существенно нарастить водные перевозки, в настоящее время Германии приходится перестраиваться на наземный транспорт.

Во Франции реки не столь критически важны как транспортные артерии, но засуха влияет на работу атомных электростанций, использующих в производственном процессе воду из природных водоемов.

Снижение уровня воды влияет на возможности водной перевозки грузов по Дунаю – в Сербии, Болгарии и Румынии подняли вопрос об углублении каналов.

В Норвегии тоже сообщают о проблемах с объемами производства электроэнергии, которая на 90% обеспечивается гидроэлектростанциями, из-за аномально низкого уровня воды в резервуарах.

Как сообщалось, в Нидерландах, Германии и Чехии снова видны так называемые "голодные камни" на некоторых участках рек, где уровень воды из-за засухи опустился до рекордно низких показателей.