ЕС запрещает вывоз в Россию наличного евро

Европейский Союз запрещает ввоз в Россию банкнот евро.

Как сообщает "Европейская правда", такое решение обнародовано в официальном журнале ЕС. Запрет вступает в силу спустя десять дней после публикации – с 12 марта.

В частности, ЕС запрещает физическим и юридическим лицам, а также организациям и российским государственным органам, включая правительство и Центробанк, "продавать, выставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию или направлять их любым способом для использования на территории России".

Запрет не распространяется на ввоз в РФ наличных средств, необходимых для финансирования работы в РФ посольств, консульств или представительств международных организаций, но только имеющих дипломатический иммунитет.

Также не запрещен ввоз евро частными лицами, путешествующими в РФ (впрочем, вряд ли их будет теперь много).

Это решение существенно ограничит приток валюты в РФ. Однако наибольший удар может испытать курс рубля – для его поддержания Центробанку РФ потребуются регулярные валютные интервенции. Ввиду того, что его золотовалютные резервы в основном состояли из безналичной валюты, использовать ее теперь будет невозможно.

Новые ограничения усложнят Центробанк РФ продажу золота и ценных бумаг для привлечения валюты для новых интервенций.

Кроме того, этот шаг ударит и по крупному российскому бизнесу. Поступления от экспорта им придется держать вне РФ, что упрощает их блокировку в случае наложения новых санкций.

Также 2 марта ЕС обнародовал список российских банков, которые будут отключены от международной платежной системы SWIFT. В этот список вошли: ВТБ, "Россия", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк", "Совкомбанк" и ВЭБ.