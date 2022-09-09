Ломка традиций и поддержка Украины: что известно о новом короле Великобритании

Чарльз Філіп Артур Джордж Віндзор, принц Уельський та граф Честер, герцог Единбурзький, герцог Корнуольський, герцог Розесейський.

Саме ця людина дочекалася свого часу і стала королем Англії, Шотландії, Уельсу, Північної Ірландії та інших територій, які складають те, що ми звикли називати Сполучене Королівство, а також ще 14 країн Британської Співдружності націй, в яких монарх Британії є сувереном.

Ставши рекордсменом за часом очікування трону (з 1952 року), король Чарльз одночасно побив ще декілька рекордів, зруйнувавши декілька традицій британської монархії.

Наприклад: королівські діти завжди навчалися у палацах, до них приходили вчителі і процес навчання був закритим. У випадку з Чарльзом традицію було порушено – він пішов у загальнодоступні, хоча й привілейовані приватні школи Чім та Гордонстоун.

Традиційно члени королівської родини – чоловіки після навчання завжди йшли на військову службу. Але принц Чарльз порушив і цю традицію і замість служби обрав навчання в Трініті Коледжі Кембриджського університету.

Далі йому все ж таки доведеться служити в авіації і у королівському флоті, але відтоді Чарльза почали вважати руйнівником традицій. І він тільки підкріплював цей імідж.

Чарльз буде першим королем Британії, хто має університетську освіту.

І не лише освіту, а й науковий ступінь магістра мистецтв Кембриджського університету, де він вивчав антропологію, історію та археологію.

Чарльз також буде монархом, який розлучався. Йдеться про драматичну історію шлюбу з Діаною Спенсер, яка почалася у 1981 році, а закінчилася у 1996-му.

Саме від цього шлюбу Чарльз має двох синів – Вільяма та Гаррі. Але щастя він знайшов з жінкою, старшою за нього, колишньою дружиною придворного майора Паркер-Боулза – Каміллою. Саме вона зараз отримала титул королеви-консорта, тобто супроводжуючої монарха.

На цьому дивацтва та порушення традицій Чарльзом не закінчуються.

Він – перший король, який написав… книжку. Причому не просто книжку, а дитячі казки під назвою "Дід із Логнагара".

Він одного разу розбив британський літак (на щастя, не постраждав), мав досвід ведучого прогнозів погоди на британському телебаченні.

А ще він – непоганий підприємець та блискучий ландшафтний дизайнер; хто був у містечку Тетбурі, міг смакувати сир або овочі, які виробляються та вирощуються на фермах Чарльза. А ще там можна купити прекрасний одяг високої якості, який виробляють із шерсті овець короля.

Окремо треба сказати про маєток Чарльза Хайгроув неподалік від Тетбурі. Це – рай ландшафтного дизайну англійського пейзажного стилю. Причому став він таким саме за часи, коли там оселився Чарльз.

Ще одна характерна риса нового короля – заощадливість. Це дуже корисно у часи, коли багато британців вважають, що на утримання королівської родини йде забагато коштів.

Наприклад, на весілля свого сина принца Гаррі він вдягнув костюм, який носив вже близько 30 років. Ну а про історію з чорними чоботами "John Lobb" ходять легенди. Відомо, що ці "оксфорди" Чарльз купив собі у 1968 році. З того часу це його улюблена пара і він продовжує носити ці чоботи… аж до теперішнього часу!

Маючи родинний звязок з грецькими та данськими королями, німецькими принцесами з Вюртемберга та Баттенберга, англійськими графами Кавендіш та Стратмор, Чарльза при цьому ніколи не звинувачували у снобізмі чи традиційній британській чопорності.

Навпаки, його бажання спілкуватися з "простолюдинами" завжди викликало роздратування при дворі. Однак, з іншого боку, для "кокні" Чарльз також чужак, бо має всі ознаки яйцеголового інтелектуала.

Але головною вадою Чарльза, за спостереженням придворного персоналу, залишається його стійкі погляди та принципи і бажання поділитися ними з публікою.

Як відомо, інститут монархії вистояв десять століть в тому числі завдяки тому, що він піднімався над політичною боротьбою; невтручання принесло монархії ефективність, останні двісті років так точно. І багато хто вважає, що цьому може прийти кінець. Бо Чарльз має особисті політичні погляди і не збирається їх стримувати.

Вже коли він був принцом Уельським, Чарльз неодноразово порушував традицію не втручатися в політичний процес. Він багато разів критикував уряди за недостатню увагу до проблем екології та змін клімату.

А найяскравіший приклад втручання в політику пов'язаний… з Україною.

У травні 2014 року, перебуваючи в Канаді, принц Уельський Чарльз у розмові з місцевою жителькою сказав, коментуючи агресію Росії проти України: "Путін робить те саме, що робив Гітлер", що викликало дипломатичний скандал та роздратування кремлівського диктатора. 1 березня 2022 року Чарльз вже відверто засудив вторгнення Росії в Україну й сказав, що це війна проти демократії і свободи.

Зрозуміло, що українці вітають таку позицію короля. Але деякі британські спостерігачі вважають, що новий король продовжить недобру традицію всіх монархів, що носили ім'я Чарльз.

Їх, як відомо, було двоє до цього часу. Чарльзу I відсікли голову прямо у Вестмінстерському палаці саме за те, що він хотів відібрати у Парламенту повноваження і стати абсолютним монархом. Після нього прийшов генерал Кромвель.

Чарльз II, чин Чарльза I, тривалий час ховався у Франції, але потім, вже після смерті Кромвеля, повернувся на батьківщину. Відбулася реставрація монархії.

Тим не менш, досвід батька не навчив Чарльза II Стюарта нічому. Він також почав політику збільшення власних повноважень.

На щастя, цього разу британці обійшлися без сокири, але історична пам'ять збереглася: обидва Чарльзи порушували баланс влади і намагалися перетягнути повноваження на себе.

Чи покладе край цій недобрій традиції Чарльз III?

Чи не захоче він втрутитися в діяльність уряду та політиків? Чи не спробує застосувати свої повноваження на власний розсуд? Теоретично він має на це право. Практично вже більше 200 років цими правами монархи користуються дуже рідко, узгоджуючи це з правлячими урядами.

Вже найближчим часом ми побачимо, яким монархом буде Чарльз III. Але вже зараз можна точно стверджувати: в особі Чарльза Україна отримає відданого друга та союзника.

Тому про якісь зміни в політиці Великої Британії щодо цього просто не може йтися.

Швидше навпаки, Чарльз може підштовхувати свій уряд до ще більш рішучих дій.

Ну і на останок щодо перекладів імен британських монархів. Традиція перекладів на німецький кшталт прийшла до нас з Росії, а там її започаткували німецькі історики та науковці.

Чи потрібно нам продовжувати цю традицію та називати британського монарха Карлом? Однозначно ні.

Як і носії оригіналу, тобто англійці, українці мають звати короля Чарльза – Чарльзом, так само, як наступного короля ми будемо називати Вільямом, а не Вільгельмом.

Автор: Володимир Куренной,

автор телеграм-каналу "ЧерчілльUA", народний депутат України декількох скликань