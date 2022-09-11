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Гроб с Елизаветой II отправился в последний путь

Воскресенье, 11 сентября 2022, 12:20

Из замка Балморал в Шотландии в воскресенье вывезли гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II – его в течение шести часов будут нести в официальную резиденцию британского монарха в Эдинбурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Вынос гроба из Балморала начался ровно в 10:00 по местному времени (12:00 по Киеву). Это впервые общественность увидела гроб с Елизаветой II, окутанной в королевский штандарт, после сообщения о ее смерти в четверг.

 
ФОТО: SKY NEWS

Хотя для общественности прощание с королевой наступит вечером в понедельник, десятки тысяч британцев уже заняли места вдоль маршрута.

 
ФОТО: REUTERS

По прибытии в Эдинбургский замк гроб оставят там до понедельника, чтобы с покойной королевой смогли попрощаться тамошние работники. После этого его перенесут в собор святого Эдигия (Эдинбургский собор) в сопровождении нового короля Чарльза III и его супруги.

Пронесение гроба с Елизаветой II в Шотландии – часть тщательно спланированной процедуры, которая завершится похоронами покойной королевы в Вестминстерском аббатстве 19 сентября – этот день станет официальным выходным.

Королева, которую будут помнить в Британии и в Украине: самое важное о Елизавете II

Как известно, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новым британским королем стал старший сын Елизаветы II, взявший себе тронное имя Чарльза III. Он стал самым старым монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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Великобритания

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