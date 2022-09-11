Труна з Єлизаветою ІІ вирушила в останню путь

Із замку Балморал у Шотландії в неділю вивезли труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ – її протягом шести годин будуть нести до офіційної резиденції британського монарха в Единбурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Винесення труни з Балморала розпочалося рівно о 10:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Це вперше громадськість побачила труну з Єлизаветою ІІ, огорнутою в королівський штандарт, після повідомлення про її смерть у четвер.

Фото: Sky News

Хоча для громадськості прощання з королевою настане лише ввечері в понеділок, десятки тисяч британців уже зайняли місця вздовж маршруту.

Фото: Reuters

Після прибуття до Единбурзького замку труну залишать там до понеділка, щоб із покійною королевою змогли попрощатися тамтешні працівники. Після цього її перенесуть до собору святого Едигія (Единбурзького собору) в супроводі нового короля Чарльза ІІІ і його дружини.

Пронесення труни з Єлизаветою ІІ у Шотландії – це частина ретельно спланованої процедури, яка завершиться похороном покійної королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня – цей день стане офіційним вихідним.

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

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