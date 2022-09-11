Труна з Єлизаветою ІІ вирушила в останню путь
Неділя, 11 вересня 2022, 12:20
Із замку Балморал у Шотландії в неділю вивезли труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ – її протягом шести годин будуть нести до офіційної резиденції британського монарха в Единбурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.
Винесення труни з Балморала розпочалося рівно о 10:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Це вперше громадськість побачила труну з Єлизаветою ІІ, огорнутою в королівський штандарт, після повідомлення про її смерть у четвер.
Хоча для громадськості прощання з королевою настане лише ввечері в понеділок, десятки тисяч британців уже зайняли місця вздовж маршруту.
Після прибуття до Единбурзького замку труну залишать там до понеділка, щоб із покійною королевою змогли попрощатися тамтешні працівники. Після цього її перенесуть до собору святого Едигія (Единбурзького собору) в супроводі нового короля Чарльза ІІІ і його дружини.
Пронесення труни з Єлизаветою ІІ у Шотландії – це частина ретельно спланованої процедури, яка завершиться похороном покійної королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня – цей день стане офіційним вихідним.
Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.
Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.
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