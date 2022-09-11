Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Труна з Єлизаветою ІІ вирушила в останню путь

фото
Неділя, 11 вересня 2022, 12:20

Із замку Балморал у Шотландії в неділю вивезли труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети ІІ – її протягом шести годин будуть нести до офіційної резиденції британського монарха в Единбурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Винесення труни з Балморала розпочалося рівно о 10:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом). Це вперше громадськість побачила труну з Єлизаветою ІІ, огорнутою в королівський штандарт, після повідомлення про її смерть у четвер.

 
Фото: Sky News

Хоча для громадськості прощання з королевою настане лише ввечері в понеділок, десятки тисяч британців уже зайняли місця вздовж маршруту.

 
Фото: Reuters

Після прибуття до Единбурзького замку труну залишать там до понеділка, щоб із покійною королевою змогли попрощатися тамтешні працівники. Після цього її перенесуть до собору святого Едигія (Единбурзького собору) в супроводі нового короля Чарльза ІІІ і його дружини.

Пронесення труни з Єлизаветою ІІ у Шотландії – це частина ретельно спланованої процедури, яка завершиться похороном покійної королеви у Вестмінстерському абатстві 19 вересня – цей день стане офіційним вихідним.

Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ

Як відомо, 8 вересня у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новим британським королем став старший син Єлизавети II, який узяв собі тронне ім'я Чарльза III. Він став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія

Статті

"Ялта близько, переговорів з РФ не буде". Як Зеленський відповів США на таємному форумі YES

Зеленський емоційно звертався до США, відповідаючи на пропозицію держсекретаря Блінкена, яка обурила офіційний Київ...
10 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії

"Путін робить те саме, що робив Гітлер", – заявив у 2014 році принц Чарльз. Ця заява порушувала протокол та викликала гучний дипломатичний скандал.
9 вересня 2022 — Володимир Куренной, для Європейської правди

США на порозі виборів: що зміниться у підтримці України та ЗСУ у 2023 році

Альона Гетьманчук: "Ми не знаємо, чи вірить у нашу перемогу особисто Байден. Тому сьогоднішній контрнаступ ЗСУ – дуже важливий і в цьому сенсі".
9 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Альона Гетьманчук