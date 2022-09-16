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Минобороны Литвы: бронетранспортеры M113 едут в Украину

Пятница, 16 сентября 2022, 14:16

Переданные Литвой бронетранспортеры M113 направляются в Украину, а из Украины в Литву для ремонта отправлены поврежденные на поле боя гаубицы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в Twitter Минобороны Литвы.

"Военная поддержка Литвы для Украины продолжается. Гаубицы с боевыми повреждениями направляются в Литву, где мы организуем их ремонт. В то же время наши бронетранспортеры М113 продолжают свой путь на поле боя в Украине. Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его государство отправит в Украину две партии бронетранспортеров в ближайшее время.

Министр обороны Арвидас Анушаускас в свою очередь заявил, что Литва поможет Украине отремонтировать гаубицы Panzerhaubitze 2000, переданные Германией в рамках помощи для противодействия российской военной агрессии.

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Литва Война с РФ

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