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Німецькі Panzerhaubitze 2000, які отримала Україна, ремонтуватимуться в Литві

Четвер, 15 вересня 2022, 22:36

Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook оголосив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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"Литва бере на себе нову місію – самокеровані PzH 2000, якими володіють українці, будуть відремонтовані, і після цього вони зможуть виконувати свої задачі в протидії російській агресії", – написав він.

Глава литовського Міноборони нагадав, що загальний обсяг військової допомоги Україні становить 214 мільйонів доларів, з них більшість (209 мільйонів) припадає на збройні сили, а решта – на правоохоронні структури.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його держава відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Нагадаємо, Німеччина ще в червні почала передавати Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

У липні федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Вони вважаються одними з найбільш сучасних самохідних артилерійських установок у світі, здатні влучати в цілі на відстані до 40 кілометрів і стріляти зі швидкістю до 10 снарядів на хвилину.

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