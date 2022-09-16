Міноборони Литви: бронетранспортери M113 прямують до України

Передані Литвою бронетранспортери M113 прямують до України, а з України до Литви для ремонту відправлені пошкоджені на полі бою гаубиці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

🇱🇹Lithuania's military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 16, 2022

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його держава відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас у свою чергу заявив, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.