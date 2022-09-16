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Міноборони Литви: бронетранспортери M113 прямують до України

П'ятниця, 16 вересня 2022, 14:16

Передані Литвою бронетранспортери M113 прямують до України, а з України до Литви для ремонту відправлені пошкоджені на полі бою гаубиці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його держава відправить в Україну дві партії бронетранспортерів найближчим часом.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас у свою чергу заявив, що Литва допоможе Україні відремонтувати гаубиці Panzerhaubitze 2000, які були передані Німеччиною в межах допомоги для протидії російській військовій агресії.

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Литва Війна з РФ

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