Міноборони Литви: бронетранспортери M113 прямують до України

Передані Литвою бронетранспортери M113 прямують до України, а з України до Литви для ремонту відправлені пошкоджені на полі бою гаубиці.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у Twitter Міноборони Литви.

"Військова підтримка Литви для України продовжується. Гаубиці з бойовими ушкодженнями прямують до Литви, де ми організуємо їх ремонт. Водночас наші бронетранспортери М113 продовжують свій шлях на поле бою в Україні. Разом до перемоги!" - йдеться у повідомленні.

🇱🇹Lithuania's military support to 🇺🇦Ukraine continues. Howitzers with battlefield injuries are on their way to Lithuania, where we will organise their repair. At the same time, our M113 armoured personnel carriers continue their journey to the battlefield in🇺🇦. Разом до перемоги! pic.twitter.com/c93xCxMdJR