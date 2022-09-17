Эстонская Нарва, где стоял советский танк, может помочь Житомирщине почти на 16 тысяч евро

Городской совет эстонского города Нарва на очередном заседании 22 сентября рассмотрит предложение выделить из городского бюджета 15778 евро на приобретение помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Инициатором сбора помощи еще в июне выступил Союз городов и волостей Эстонии, обсудивший этот вопрос в связи "как и с текущей ситуацией, так и послевоенным восстановлением Украины".

Отмечается, что помощь будет направлена ​​непосредственно Житомирской области и будет не финансовой, а в форме необходимых товаров – по возможности транспортных средств.

Сначала планировалось, что Нарва выделит на помощь 70% своего членского взноса в Союз городов и волостей Эстонии за 2022 год, но с учетом различий в самоуправлении Нарве предложили выделить лишь 40% – это 15 778 евро.

Нарвский городской совет сообщил, что для поддержки инициативы Союза городов и волостей по оказанию помощи Украине необходимо будет предусмотреть указанную сумму в дополнительном бюджете на 2022 год.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в городе Нарва и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.

Как сообщалось, Эстония в содействии с восстановлением Украины планирует сосредоточиться на Житомирской области.