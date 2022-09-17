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Естонська Нарва, де стояв радянський танк, може допомогти Житомирщині на майже 16 тисяч євро

Субота, 17 вересня 2022, 14:33

Міська рада естонського міста Нарва на черговому засіданні 22 вересня розгляне пропозицію виділити з міського бюджету 15 778 євро на придбання допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Ініціатором збору допомоги ще в червні виступив Союз міст та волостей Естонії, який обговорив це питання у зв’язку "як і з поточною ситуацією, так і повоєнним відновленням України".

Зазначається, що допомога буде спрямована безпосередньо для Житомирській області і буде не фінансовою, а у формі необхідних товарів – по можливості транспортних засобів.

Спершу планувалося, що Нарва виділить на допомогу 70% від свого членського внеску в Союз міст та волостей Естонії за 2022 рік, але з урахування відмінностей у самоврядуванні Нарві запропонували виділити лише 40% – це 15 778 євро.

Нарвська міська рада повідомила, що для підтримки ініціативи Союзу міст і волостей з надання допомоги Україні необхідно буде передбачити названу суму в додатковому бюджеті на 2022 рік.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Як повідомлялося, Естонія у допомозі з відбудовою України планує зосередитися на Житомирській області.

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Естонія

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