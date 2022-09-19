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В Венгрии начали выполнять требования Еврокомиссии, чтобы получить заблокированные 7,5 млрд. евро

Понедельник, 19 сентября 2022, 23:23

Министр по юстиции Венгрии Юдит Варга в понедельник внесла в парламент страны пакет законопроектов, направленных на выполнение требований Европейской комиссии для разблокирования 7,5 миллиарда долларов финансирования.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Варга написала в Facebook.

Первый из представленных законопроектов имеет целью упорядочить отношения Венгрии с Европейским управлением по предотвращению мошенничества (OLAF), обеспечив сотрудничество со стороны венгерских налоговиков в расследованиях, связанных со средствами ЕС.

Также документ обязывает компании по управлению государственными активами публиковать тендеры и определяет дополнительные меры предосторожности против конфликта интересов в таких управленческих структурах.

"Венгрия пока не потеряла ресурсы ЕС и, учитывая решение Европейской комиссии в воскресенье, эта опасность даже не представляет угрозы. Если венгерское правительство выполнит требования, процедура оценивания будет завершена до конца года", – уверена министерка юстиции.

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Она заверила, что венгерские власти "в последующие недели и месяцы сосредоточятся на выполнении обязательств".

Напомним, Европейская комиссия в воскресенье рекомендовала не выделять Венгрии 65% средств (7,5 млрд евро) по трем программам из ключевого фонда ЕС из-за проблем с верховенством права. В то же время Еврокомиссия заложила основу для возможного компромисса, который позволит Будапешту сохранить деньги.

Для Брюсселя рекомендация Совету ЕС применить это наказание против Венгрии является следующим шагом в процессе санкционного механизма, который он запустил против Венгрии в апреле из-за проблем с верховенством права. Механизм позволяет Брюсселю налагать финансовые санкции на страны-члены "для защиты бюджета", если они нарушили основные ценности ЕС.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава выступает против намерений Брюсселя финансово наказать Венгрию. А в Словакии мнения относительно планов Брюсселя наказать Венгрию на 7,5 млрд евро разделились.

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Венгрия

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