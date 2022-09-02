Во Франции стремятся к началу зимы запустить все ядерные реакторы

Министерство энергетики Франции Агнес Панье-Рунаше в пятницу заявило, что энергетическая компания EDF, владеющая атомными электростанциями страны, обязалась запустить все ныне приостановленные реакторы для облегчения энергетического кризиса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В настоящее время 32 из 56 ядерных реакторов во Франции приостановили работу для технических работ и, в некоторых случаях, устранение коррозии. По словам Панье-Рунаше, французское правительство принимает меры, чтобы "предотвратить ограничительные меры" по энергии.

"Есть график, предусматривающий, что с октября каждую неделю будет возобновлена ​​работа очередной (атомной) станции", – добавила министерша.

Во Франции на атомную энергетику приходится около двух третьих производства всей электроэнергии, что больше, чем в любой другой стране мира. На газ же приходится 7%.

Заявление о работе АЭС прозвучало после заседания Совета обороны Франции по энергетической безопасности страны, чтобы подготовиться к потенциальным негативным сценариям в последующие месяцы.

По ее итогам премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что в худшем случае зимой будут ежедневно отпирать электроэнергию на два часа.

Как известно, в странах ЕС допускают, что российский газовый монополист "Газпром" с наступлением холодов может полностью прекратить поставки газа по политическим причинам и пытаются максимально заполнить хранилища заранее. На прошлой неделе заполненность газохранилищ во Франции превысила 90%, и в отрасли считают, что у страны есть шансы достичь своей цели о заполненности на 100% к началу ноября.

Ранее на этой неделе "Газпром" приостановил поставки крупнейшему французскому оператору Engie якобы из-за того, что не полностью получил оплату за июль.

Руководитель энергетического регулятора Эмманюэль Варгон сказала, что уверена в возможности Франции пройти зиму без российского газа, который составляет лишь 9% в структуре поступлений энергоресурсов.