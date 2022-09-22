В ЕС подтвердили приглашение Украины и Великобритании на первое заседание нового политического формата

Украина и Великобритания, как и 27 государств-членов Европейского Союза и ряд других стран, получили приглашение к участию в первом заседании Европейского политического сообщества – нового политического формата ЕС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, об этом журналистам сообщил представитель ЕС.

"Европейское политическое сообщество составляет платформу для политической координации европейских стран по всему континенту. (Ее цель – способствовать) политическому диалогу и сотрудничеству для решения вопросов, представляющих общий интерес", – сказал чиновник.

Он добавил, что, по замыслу, заседание Европейского политического сообщества будет "собирать лидеров европейских стран на равных условиях и в духе единства, в идеале - раз или два раза в год".

Кроме Украины и Британии, к участию в новом политическом формате ЕС были приглашены члены Европейской ассоциации свободной торговли – Норвегия, Лихтенштейн, Исландия и Швейцария, соседи ЕС – Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Турция и Сербия.

Напомним, в мае президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул идею создать новый формат сотрудничества европейских стран, в котором обсудят безопасность, энергетику и транспорт, а также передвижение людей, особенно молодежи. Намерение состоит в том, чтобы создать форум, который выходит за пределы непосредственно 27 государств-членов ЕС.

Макрон подчеркивал, что Европейское политическое сообщество является дополнением, а не альтернативой процессу вступления в ЕС.

Предварительная повестка дня встречи 6 октября в Праге предусматривает, что обсуждение будет сосредоточено на вторжении России в Украину, экономике и энергетическом кризисе в Европе.