У ЄС підтвердили запрошення України та Британії на перше засідання нового політичного формату

Україна та Велика Британія так само, як і 27 держав-членів Європейського Союзу та низка інших країн, отримали запрошення до участі в першому засіданні Європейської політичної спільноти – нового політичного формату ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це журналістам у четвер повідомив представник ЄС.

"Європейська політична спільнота становить платформу для політичної координації європейських країн по всьому континенту. (Її мета – сприяти) політичному діалогу й співпраці для вирішення питань, що становлять спільний інтерес", – сказав посадовець.

Він додав, що, за задумом, засідання Європейської політичної спільноти "збиратиме лідерів європейських країн на рівних умовах і в дусі єдності, в ідеалі – раз чи двічі на рік".

Окрім України й Британії, до участі в новому політичному форматі ЄС також були запрошені члени Європейської асоціації вільної торгівлі – Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія і Швейцарія, сусіди ЄС – Албанія, Вірменія, Азербайджан, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Туреччина і Сербія.

Нагадаємо, у травні президент Франції Емманюель Макрон висунув ідею створити новий формат співпраці європейських країн, у якому обговорюватимуть безпеку, енергетику та транспорт, а також пересування людей, особливо молоді. Намір полягає в тому, щоб створити форум, який виходить за межі безпосередньо 27 держав-членів ЄС.

Макрон підкреслював, що Європейська політична спільнота є доповненням, а не альтернативою процесу вступу до ЄС.

Попередній порядок денний зустрічі 6 жовтня у Празі передбачає, що обговорення буде зосереджено на вторгненні Росії в Україну, економіці та енергетичній кризі в Європі.