На Аллее смелости в Киеве появились таблички, посвященные госдеятелям Латвии, Польши, Чехии и Словении

На Аллее смелости в Киеве в пятницу были открыты две таблички, посвященные президенту Латвии Эгилсу Левитсу, премьерам Польши и Чехии – Матеушу Моравецкому и Петру Фиале, бывшему польскому вице-премьеру Ярославу Качинскому и экс-премьеру Словении Янезу Янше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в пятницу сообщили в Офисе президента Украины.

Одна табличка посвящена Левитсу, а другая – Моравецкому, Качинскому, Фиалу и Янше.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал действия россиян в Украине геноцидом украинского народа, выступал за помощь Киеву и поддержал инициативу по лишению гражданства жителей Латвии, одобряющих полномасштабное вторжение России в Украину.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий вместе с бывшим вице-премьером Качиньским и коллегами из Чехии, Словении в первые дни полномасштабной войны прибыли в Украину. Они также резко осудили агрессию РФ и продолжали оказывать Киеву военную и гуманитарную помощь.

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Напомним, Аллея смелости была открыта в Киеве 23 августа Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. На нем увековечивают имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку в борьбе с РФ.

Ранее именную табличку на Аллее смелости получил уже бывший премьер Великобритании Борис Джонсон.