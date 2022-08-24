Джонсон в Киеве получил Орден Свободы и именную табличку на Аллее смелости

Во время пребывания в Киеве в среду, в День Независимости, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил высшую награду Украины для иностранного гражданина - "Орден Свободы".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "РБК-Украина".

Владимир Зеленский ранее вручал Орден Свободы другим иностранцам, которые находились в Украине с визитом во время полномасштабного вторжения России – например, спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Фото: РБК-Україна

Кроме того, Джонсон получил именную табличку на Аллее смелости, открытой накануне Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой. На ней увековечивают имена политических лидеров и других представителей стран-партнеров, которые оказывают Украине важную поддержку в борьбе с РФ.

Фото: РБК-Україна

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, когда Украина празднует День Независимости, в третий раз с начала полномасштабного вторжения России приехал в Киев. Там он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 54 миллионов фунтов стерлингов.

В военную помощь входят беспилотные системы наблюдения и противотанковые боеприпасы. Это, в частности, 850 ручных микродронов Black Hornet, которые специально разработаны для использования в городах и селах и предназначены для обнаружения приближающихся сил противника.