На Алеї сміливості в Києві з’явилися таблички, присвячені державним діячам Латвії, Польщі, Чехії та Словенії

На Алеї сміливості в Києві в п’ятницю було відкрито дві таблички, присвячені президенту Латвії Егілсу Левітсу, прем’єрам Польщі та Чехії – Матеушу Моравецькому й Петру Фіалі, колишньому польському віцепрем’єру Ярославу Качинському та експрем’єру Словенії Янезу Янші.

Як передає "Європейська правда", про це в п’ятницю повідомили в Офісі президента України.

Одна табличка присвячена Левітсу, а інша – Моравецькому, Качинському, Фіалі та Янші.

Президент Латвії Егілс Левітс назвав дії росіян в Україні геноцидом українського народу, виступав за допомогу Києву та підтримав ініціативу щодо позбавлення громадянства мешканців Латвії, які схвалюють повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Фото: Офіс президента

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький разом із колишнім віцепрем’єром Качинським і колегами з Чехії, Словеннії у перші дні повномасштабної війни прибули до України. Вони також різко засудили агресію РФ і продовжували надавати Києву військову та гуманітарну допомогу.

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, Алея сміливості була відкрита в Києві 23 серпня Володимиром Зеленським і президентом Польщі Анджеєм Дудою. На ній увічнюють імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку у боротьбі з РФ.

Раніше іменну табличку на Алеї сміливості отримав уже колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон.