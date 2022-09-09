Новый король Британии впервые обратился к нации: вспомнил Елизавету II и пообещал сохранять традиции

Новый король Великобритании Чарльз III в пятницу выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – предыдущей королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь уважения традиций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Королева Елизавета II прожила чудесную жизнь, претворив в жизнь определенное судьбой обещание. Ее смерть стала поводом для глубокого траура. Сегодня я возобновляю перед вами это обещание – служить до конца жизни", – отметил Чарльз ІІІ.

Также монарх заверил, что обещает "в течение отведенного ему Богом времени поддерживать лежащие в основе конституционные принципы" Великобритании.

Чарльз ІІІ отметил, что на этом пути рассчитывает на поддержку своей жены Камиллы, которая получит титул королевы-консорта – то есть не сможет претендовать на престол, но будет иметь такой же статус, как ее муж.

Новый король подтвердил, что наследник престола – Уильям – получит его титул принца Уэльского. Он также выразил свою любовь Гарри и Меган Маркл, "продолжающих обустраивать жизнь за границей".

В конце Чарльз ІІІ обратился к покойной матери:

"Сейчас, когда ты начинаешь последний путь, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, хочу просто сказать тебе "спасибо". Спасибо за любовь и преданность нашей семье и семье наций, которым ты усердно служила все эти годы".

Напомним, в четверг в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал скончалась королева Великобритании Елизавета II. В Великобритании, а также всех странах Содружества Наций начался десятидневный траур.

Новый британский король Чарльз стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо сходившим на престол.

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