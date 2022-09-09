Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Новий король Британії вперше звернувся до нації: згадав Єлизавету ІІ й пообіцяв зберігати традиції

П'ятниця, 9 вересня 2022, 20:25

Новий король Великої Британії Чарльз III у п’ятницю виступив із першим телевізійним зверненням до нації, в якому розповів про свою матір – попередню королеву Єлизавету II, а також пообіцяв продовжувати її шлях поважання традицій.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Королева Єлизавета ІІ прожила чудове життя, втіливши в життя визначену долею обіцянку. Її смерть стала приводом для глибокого трауру. Сьогодні я поновлюю перед вами цю обіцянку -служити до кінця життя", – зазначив Чарльз ІІІ.

Також монарх запевнив, що обіцяє "протягом відведеного йому Богом часу підтримувати конституційні принципи, які лежать в основі" Великої Британії.

Чарльз ІІІ зазначив, що на цьому шляху розраховує на підтримку своєї дружини Камілли, яка отримає титул королеви-консорта – тобто не зможе претендувати на престол, але матиме такий же статус, як і її чоловік.

Новий король підтвердив, що спадкоємець престолу – Вільям – отримає його титул принца Уельського. Він також висловив свою любов Гаррі та Меган Маркл, "які продовжують облаштовувати життя за кордоном".

Наприкінці Чарльз ІІІ звернувся до покійної матері:

"Нині, коли ти починаєш останню путь, щоб возз’єднатися з моїм дорогим покійним татом, хочу просто сказати тобі "дякую". Дякую за любов і відданість нашій родині та сім’ї націй, яким ти старанно служила всі ці роки".

Нагадаємо, в четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Великої Британії Єлизавета II. У Великій Британії, а також усіх країнах Співдружності Націй розпочалася десятиденна жалоба.

Новий британський король Чарльз став найстарішим монархом в історії Британії, що коли-небудь сходив на престол.

Читайте також: Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія

Статті

Ламання традицій та підтримка України: що відомо про нового короля Великої Британії

"Путін робить те саме, що робив Гітлер", – заявив у 2014 році принц Чарльз. Ця заява порушувала протокол та викликала гучний дипломатичний скандал.
9 вересня 2022 — Володимир Куренной, для Європейської правди

США на порозі виборів: що зміниться у підтримці України та ЗСУ у 2023 році

Альона Гетьманчук: "Ми не знаємо, чи вірить у нашу перемогу особисто Байден. Тому сьогоднішній контрнаступ ЗСУ – дуже важливий і в цьому сенсі".
9 вересня 2022 — Сергій Сидоренко, Альона Гетьманчук

Королева, яку пам’ятатимуть у Британії та в Україні: найважливіше про Єлизавету ІІ

Єлизавета ІІ стала останнім монархом Британської імперії... Нині королева, хай і непрямо, висловлювалася на підтримку України...
8 вересня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда