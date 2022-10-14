Высокопоставленные члены Консервативной партии планируют призвать Трасс к отставке - СМИ

Группа высокопоставленных представителей Консервативной партии решила публично призвать премьер-министра Лиз Трасс уйти в отставку после увольнения Кваси Квартенга с должности министра финансов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC со ссылкой на источники в партии.

Партийные гранды провели обсуждение и приняли решение действовать после того, как появились сообщения о том, что премьер планирует уволить своего министра, что впоследствии подтвердилось.

Консерваторы планируют высказаться на следующей неделе. "Это серьезные люди. Премьер-министру будет трудно выжить", - сказал один из участников дискуссии.

Старшие тори, включая бывших министров, считают, что позиция премьер-министра несостоятельна, поскольку Квартенг проводил ее политику.

"Лиз Трасс агитировала за снижение налогов. Лиз Трасс выиграла конкурс на должность лидера тори на основе этой программы. С ее стороны абсурдно обвинять Кваси", - сказал один из собеседников.

Он добавил, что Трасс ошибается, если считает, что у Квартенга нет политической базы внутри парламентской партии.

"Люди любят Кваси. Он доброжелательный. Он честный. Возможно, даже слишком честный. Возможно, в этом его проблема", - сказал он.