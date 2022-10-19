Молдове снова пришлось опровергать фейки о мобилизации

Министр обороны Молдовы Анатолий Усатый опроверг сообщения о том, что в Молдове возможно объявление мобилизации.

Об этом сообщило издание Newsmaker, пишет "Европейская правда".

По словам министра, последние сообщения в соцсетях - это ложная и манипулятивная информация, поскольку сейчас нет никаких предпосылок для объявления мобилизации на территории страны.

"Не волнуйтесь и не поддавайтесь манипуляциям. Хочу вас заверить, что сейчас нет никаких предпосылок для объявления мобилизации на территории нашей страны. Я неоднократно заявлял об этом. Призываю граждан узнавать информацию из достоверных источников", - заявил министр.

В начале октября в соцсетях Молдовы появилась информация, что военкоматы рассылают компаниям и госучреждениям запросы, чтобы собрать информацию о призывниках и резервистах, которые работают в их подчинении.

В некоторых российских телеграмм-каналах также распространяли информацию, что президент Молдовы Майя Санду якобы готовится объявить мобилизацию и Кишинев планирует вместе с Румынией открыть дополнительный фронт против РФ, а часть мобилизованных граждан Молдовы отправить для участия в войне в Украине.

В министерстве обороны после этого отметили, что в Молдове нет предпосылок для объявления мобилизации.

Два дня назад министр обороны отметил, что мобилизация в Молдове возможна только после объявления парламентом военного положения.