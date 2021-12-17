Расследование против экс-канцлера Австрии выявило финансовые нарушения

В ходе расследования дела о коррупции вокруг бывшего канцлера Австрии Себастьяна Курца в рамках внутреннего расследования Министерства финансов было обнаружено нарушение.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

Среди прочего стало известно о непонятных платежах социологу на сумму свыше 120 000 евро. Социологу было поручено провести исследование на сумму около 35 000 евро. Однако по непонятным причинам она получила почти 156 тысяч евро.

Прокуратура по делам о коррупции расследует дело против Курца и его приближенных.

Подозрение состоит в том, что подтасованные опросы финансировались деньгами налогоплательщиков, чтобы проложить Курцу путь в должность главы консервативной Австрийской народной партии и канцлерства. Сообщается, что этим проектом занималось Министерство денег.

Курц и бывший министр финансов Гернот Блюмел неоднократно заявляли о своей невиновности перед отставкой.

Напомним, 2 декабря Себастиан Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Новым канцлером стал бывший глава МВД Карл Нехаммер.

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