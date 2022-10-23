Выборы президента Словении: лидирует экс-глава МИД, возможен второй тур

По результатам подсчета почти 85% голосов на выборах президента Словении, состоявшихся в воскресенье, лидирует бывший министр иностранных дел Анже Логар от Словенской демократической партии бывшего премьер-министра Янеза Янши.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные центральной избирательной комиссии Словении.

За Логара, согласно предварительным данным, отдали свои голоса более 34% словенцев - это несколько больше, чем прогнозировали соцопросы.

На втором месте, как и предполагалось, находится беспартийный кандидат Наташа Пирц Мусар, которую поддерживают Словенская пиратская партия и СМС (Европейские зеленые) - у нее почти 27% голосов.

Кандидат от социал-демократов Милан Брглез, которого поддерживает либеральный премьер-министр Роберт Голоб, набрал чуть более 15% голосов, а Владимир Пребилич - ученый и вице-президент социалистов в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы - чуть более 10%. Остальные трое кандидатов набрали не более 7%.

Явка на выборах президента Словении составила более 48%, всего было зарегистрировано почти 690 тысяч голосов, признано недействительными - почти 3200.

Таким образом, Логар и Мусар с большой вероятностью выходят во второй тур выборов, который состоится 13 ноября. На результат могут несколько повлиять данные почтового голосования из Словении, которые станут известны в понедельник, а 2 ноября также будут добавлены бюллетени, которые поступят по почте из-за рубежа.

Независимо от того, будет ли избран президент Словении в первом или втором туре, его полномочия начнутся 23 декабря.

Президент Словении имеет ограниченные полномочия, но формально предлагает кандидатуру премьера парламенту и может его распустить в случае, если тот долго не утверждает кабинет министров.