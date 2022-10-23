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Вибори президента Словенії: лідирує ексглава МЗС, можливий другий тур

Неділя, 23 жовтня 2022, 22:00

За результатами підрахунку майже 85% голосів на виборах президента Словенії, що відбулися в неділю, лідирує колишній міністр закордонних справ Анже Логар від Словенської демократичної партії колишнього прем'єр-міністра Янеза Янші.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані центральної виборчої комісії Словенії.

За Логара, згідно з попередніми даними, віддали свої голоси понад 34% словенів – це дещо більше, ніж прогнозували соцопитування.

На другому місці, як і передбачалося, перебуває безпартійна кандидатка Наташа Пірц Мусар, яку підтримують Словенська піратська партія та СМС (Європейські зелені) – у неї майже 27% голосів.

Кандидат від соціал-демократів Мілан Брглез, якого підтримує ліберальний прем'єр-міністр Роберт Голоб, набрав трохи більш як 15% голосів, а Володимир Пребіліч – науковець і віцепрезидент соціалістів у Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи – трохи більше 10%. Решта троє кандидатів набрали не більше 7%.

Явка на виборах президента Словенії становила понад 48%, усього було зареєстровано майже 690 тисяч голосів, визнано недійсними – майже 3200.

Таким чином, Логар і Мусар з великою ймовірністю виходять у другий тур виборів, який відбудеться 13 листопада. На результат можуть дещо вплинути дані поштового голосування зі Словенії, які стануть відомі в понеділок, а 2 листопада також будуть додані бюлетені, які надійдуть поштою з-за кордону.

Незалежно від того, чи буде обраний президент Словенії в першому або другому турі, його повноваження почнуться 23 грудня.

Президент Словенії має обмежені повноваження, але формально пропонує кандидатуру прем’єра парламенту й може його розпустити в разі, якщо той довго не затверджує кабінет міністрів.

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Словенія вибори

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